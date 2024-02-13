ارتفاع أسعار الذهب محليا وسط ترقب صدور بيانات التضخم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 04:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع صعود طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، للحصول على دلالات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالسوق المحلية بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3650 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار المعدن بالبورصة العالمية بنحو 6 دولارات لتسجل الأوقية نحو 2028 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4172 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3129 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2434 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، وتراجع لمستوى 3580 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3630 جنيهًا، بالتزامن مع تقلب أسعار الأوقية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2024 دولارًا، وتراجعت لمستوى 2016 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2022 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على مزيد من الروئ حول توجهات سياسة الفيدرالي الأمريكي، وسط تزايد التوقعات باستمرار التشديد النقدي، والإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس، وتأجيل الخفض لاجتماع مايو.

وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، في مقابلة تليفزيونية سابقة، بأنه من غير المرجح خفض لجنة السوق المفتوح لأسعار الفائدة في مارس.