مال وأعمال

ألمانيا تقلص توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.2% في 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا تقلص توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.2% في 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 10:15 مساءً - وكالات _ توقعت حكومة ألمانيا أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام، وهو أقل بكثير من توقعات سابقة عند 1.3 %، إذ تتضاءل الآمال في انتعاش سريع بفعل ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية وتواصل ارتفاع التضخم.

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وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق على التوقعات المعدلة الأربعاء ضمن التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد روبرت هابيك تفاصيل في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

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وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.3 % في 2023، وهناك توقعات كبيرة بدخوله في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري.

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وقالت مسودة التقرير “لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه وسط أمواج متلاطمة في بداية العام”.

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وأدرجت المسودة معدلات تضخم مرتفعة وما يترتب على ذلك من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلاً عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

يذكر أن التضخم في ألمانيا ارتفع خلال ديسمبر 2023 ليسجل 3.7% بما يتماشى مع التوقعات، ليتسارع بذلك من أدنى مستوياته خلال عامين والتي كان قد سجلها في نوفمبر 2023 عند 3.2%.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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