انت الأن تتابع خبر الضريبة تدعو للتسجيل بنظام الفوترة الإلكتروني .. رابط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى ضرورة تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة، في حال لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل بالنظام، وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.

وأكدت الدائرة على الملزمين كافة، في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن، إلى سرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية، موضحة أنه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط الإلكتروني: ‏https://portal.jofotara.gov.jo/ar/login.

وأشارت الدائرة، في بيان الأربعاء، إلى أن التسجيل بنظام الفوترة، يمكن المسجلين من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة لهم، ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وتأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة، ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.

ويمكن الإنضمام إلى نظام الفوترة من خلال الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني https://www.istd.gov.jo/، ثم الضغط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ويتم بعد ذلك اختيار التسجيل والربط مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى الشاشة التالية، ويتم الضغط على عبارة مستخدم جديد، ثم يتم تعبئة الرقم الضريبي وكلمة المرور الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والضغط على زر دخول، ثم يتم إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على الهاتف الخلوي المعتمد، ومن ثم يتم الضغط على زر تحقق، وبعد ذلك يتم الضغط على تبويب الفوترة الوطني الإلكتروني، ثم يتم إدخال الرمز الظاهر أسفل الشاشة والضغط على زر نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وستظهر شاشة التسجيل وفيها الرقم الضريبي الخاص بالمكلف.

وقالت الدائرة إنه بإمكان المكلف القيام بادخال اسم مستخدم جديد، وإدخال كلمة مرور جديدة على أن تتضمن رقما وحرفين صغيرا وكبيرا، ورمزا واحدا لكل منها وأن تكون عدد الخانات المدخلة لا تقل عن 8، ثم الضغط على زر إنشاء حساب، وبذلك يكون تم الإنتهاء من إنشاء حساب لك على نظام الفوترة، وأصبح المكلف جاهزا لربط نظامه المالي إذا كان لديه نظام مالي على نظام الفوترة الوطني الالكتروني أو القيام بالربط.

وأوضحت الدائرة، أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم، وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.