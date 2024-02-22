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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاباج لويد: سفننا تواصل الإبحار حول رأس الرجاء الصالح من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 12:14 مساءً - – قال متحدث باسم مجموعة هاباج لويد الألمانية للشحن يوم الأربعاء إنها تواصل توجيه سفنها للدوران حول رأس الرجاء الصالح في الوقت الحالي بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وأضاف المتحدث أن المجموعة ترحب أيضا بمشاركة الجيش الألماني المزمعة في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية الشحن في البحر الأحمر.
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