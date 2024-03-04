ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2800 جنيه

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مارس 2024 05:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، رغم استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، حيث سجل عيار 21 مستوى 2800 جنيه.

واستقرت أسعار الذهب العالمية عند أعلى مستوى لها في شهرين، وذلك عقب تباطؤ معدلات التضخم الأمريكية، ما عزز التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة لنحو 3 مرات خلال العام الجاري.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار المعدن النفيس ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وبالمقارنة مع ختام تعاملات السبت الماضي، بعد موجة من التراجعات الحادة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار إلى أن عيار 21 سجل مستوى 2800 جنيه، في حين استقرت الأوقية لأسعار الذهب العالمية عند 2082 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 3200 جنيه، وعيار 18 بلغ 2400 جنيه، فيما سجل عيار 14 نحو 1867 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.

وكانت أسعار المعدن النفيس، قد تراجعت بنسبة 9.2 % وبقيمة 280 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، واختتم حول 2770 جنيهًا.

في المقابل ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، وبقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا، واختتمت حول 2082 دولارًا.