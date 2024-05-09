الكويت تستعد للاحتفال كونها عاصمة للثقافة العربية لعام 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 08:25 صباحاً - أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي مساعد الزامل أن احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 ستشهد فعاليات وأنشطة متميزة، بما يليق بريادة الكويت ودورها المعهود على المستوى الثقافي.

وقال الأمين العام المساعد ورئيس فريق العمل المشكل من اللجنة العليا لاحتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 -في تصريح الأربعاء- إن الفريق يعمل بكل جهد لإعداد ملف الاحتفالية ويقوم بجولات وجلسات مركزة لتحديد أولويات هذا الحدث الكبير.

وأضاف أن الاحتفالية ستكون بأفكار جديدة وستتضمن ملتقيات ومنتديات ومهرجانات خاصة بهذا الحدث، موضحا أن الفريق يتفحص المباني والمواقع لاختيار أفضلها والتي ستقام فيها الفعاليات وتكون محط جدوى لزيارة الضيوف.

وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون (ألكسو) قد اختارت مدينة الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025، وقرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف وزير الاعلام بالتعاون مع الجهات المعنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة لهذا الحدث الثقافي المهم الذي سيستمر عامًا كاملًا يتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية؛ بهدف إبراز دور ومكانة الكويت الثقافي والريادي في العالم العربي.