أخبار مصرية

الحكومة الإيرانية: وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى لن تحدث أى اضطراب فى الأداء

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 09:32 صباحاً - قالت الحكومة الإيرانية، إن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي لن تحدث أي اضطراب في الأداء الحكومي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

أكد التليفزيون الإيرانى اليوم، مصرع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وجميع رفاقه فى حادث تحطم مروحية فى محافظة آذربيجان، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

 

 

 

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وقال وكالة رويترز نقلا عن مسئول إيرانى صباح الاثنين إن طائرة الرئيس الإيرانى احترقت بالكامل في حادث التحطم، مؤكدة أنه لا توجد أى علامة حياة فى حطام مروحية رئيسى، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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