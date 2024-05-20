الحكومة الإيرانية: وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى لن تحدث أى اضطراب فى الأداء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 09:32 صباحاً - قالت الحكومة الإيرانية، إن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي لن تحدث أي اضطراب في الأداء الحكومي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أكد التليفزيون الإيرانى اليوم، مصرع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وجميع رفاقه فى حادث تحطم مروحية فى محافظة آذربيجان، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية. PreviousPlayNext 00:00 / 00:46 Mute Fullscreen Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player ADVERTISEMENT وقال وكالة رويترز نقلا عن مسئول إيرانى صباح الاثنين إن طائرة الرئيس الإيرانى احترقت بالكامل في حادث التحطم، مؤكدة أنه لا توجد أى علامة حياة فى حطام مروحية رئيسى، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.