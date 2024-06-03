أخبار اليمن : الاحتلال يعتقل الصحفية الفلسطينية رشا حرز الله

الاحتلال يعتقل الصحفية الفلسطينية رشا حرز الله
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الصحفية الفلسطينية رشا حرز الله من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد استدعائها للتحقيق.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب، إن الاحتلال يحقّق مع رشا حرز الله بادعاء "التحريض"، بحسب محاميها، الذي نقل عنها تأكيدها أنها صحفية وهذا عملها، ومن المتوقع أن يكون لديها جلسة محاكمة الأربعاء المقبل.
ووفق بيان النادي وصل عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة على غزة إلى نحو 81 صحفياً، إذ أبقى الاحتلال على اعتقال 50 منهم، وكان آخرهم الصحفية رشا حرز الله.
ولفت نادي الأسير إلى أنّه من بين الصحفيين المعتقلين، 5 صحفيات هن إخلاص صوالحة، ورولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء هريش، بالإضافة إلى رشا حرز الله. هذا ولا تزال الصحفية سُمية جوابرة رهن الحبس المنزلي إلى جانب شروط مشددة فُرِضت عليها.
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