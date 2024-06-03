أخبار اليمن : 5166 حاجاً غادروا مطار صنعاء في 6 أيام

5166 حاجاً غادروا مطار صنعاء في 6 أيامغادر مطار صنعاء الدولي خلال 6 أيام، 5 آلاف و166 حاجا وحاجة على متن الخطوط الجوية اليمنية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف في تصريح صحفي، أن 740 حاجا غادروا مطار صنعاء الدولي الثلاثاء الماضي على رحلات الفوج الأول، و637 حاجا ضمن الفوج الثاني وألف و100 حاج في الفوج الثالث.

وأشار إلى أنه تم مغادرة 822 حاجا ضمن الفوج الرابع الجمعة الماضية، وأقلت طائرات اليمنية ألف و93 حاجا في الفوج الخامس، فيما غادر اليوم 774 حاجا المطار ضمن رحلات الفوج السادس.

وبين جحاف أنه سيتم تفويج خلال الأيام القادمة تفويج 3 آلاف و34 حاجا عبر 15 رحلة جوية من أصل 8 آلاف و200 حاج.

من جانبه، أكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أنه تم حتى الأحد تفويج 5013 حاجا وحاجة إلى الأراضي المقدسة عبر 28 رحلة من مطار صنعاء إلى مطار جدة.