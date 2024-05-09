أمير الكويت والرئيس التركى يؤكدان ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 08:25 صباحاً - أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بمسؤولياتهم تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيجاد حل لقضية قطاع غزة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأعرب الجانبان الكويتي والتركي - في بيان مشترك لدى ختام زيارة دولة قام بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى تركيا الأربعاء - عن القلق حيال الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين والوضع الإنساني الكارثي هناك وما تواجه مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من تهديد خطير؛ سيؤدي إلى تهجير قسري للسكان نحو المجهول.

وأكد الجانبان اعتزازهما البالغ بالعلاقات المتميزة بين الجانبين وشعبيهما، مشيدين بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات التجارية والاقتصادية وآليه التعاون الثنائي فيه؛ بما يتضمن حجم التبادل التجاري بين البلدين ونشاط الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الجمهورية التركية بالإضافة إلى استثمارات الشركات التركية المباشرة في دولة الكويت.

وأشار البيان إلى أنه انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين قيادتي الكويت وتركيا وشعبيهما الصديقين والحرص المتبادل من القيادة السياسية في كلا البلدين، على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة فيما بينهما، وبمناسبة مرور ستين عاما على قيام العلاقات الرسمية بين البلدين.. قام أمير الكويت بزيارة دولة إلى الجمهورية التركية تضمنت جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة مباحثات رسمية ضمت أعضاء الوفدين وقد اتسمت هذه المباحثات بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطابقها في أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

كما جرى - على هامش المباحثات - التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والمناطق الحرة والرعاية السكنية والبنية التحتية بالإضافة الى مذكرة تفاهم بشأن انشاء حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية والتوقيع على بروتوكول تنفيذي بشأن عقود شراء الصناعات الدفاعية ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة الكويت ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في الجمهورية التركية المتعلقة بإدارة الكوارث والطوارئ.

من جانبه، أكد الرئيس التركي، دعم بلاده لسيادة دولة الكويت وسلامتها وأمنها الإقليمي، مشددا على أن الاتصالات بين البلدين ستستمر بشكل وثيق على المستويات كافة، معربا في الوقت نفسه عن تقديره للجهود الحميدة لدولة الكويت ودورها الإنساني الريادي على الصعيدين الاقليمي والدولي ومواقفها وسياساتها المتزنة الهادفة إلى تحقيق الازدهار للشعوب وتقريب وجهات النظر.

كما قلد الرئيس أردوغان، أمير دولة الكويت الشيخ، وسام الدولة التركية الأرفع بالجمهورية؛ تقديرا لدوره الكبير في الدفع بالعلاقات الثنائية.