نعرض لكم الان تفاصيل خبر الترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في شركة تشغيل مارينا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مارس 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم شركة “العلمين لإدارة الموانئ واليخوت”. وأوضح المجلس، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم، أن العرض الرئيسي الشركة إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي، وفقًا لأحكام قانون شركات المٌساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد والقانون رقم (1) لسنة 1996 وقانون الاستثمار.

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