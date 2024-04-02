التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى 2.3% خلال مارس

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 05:12 مساءً - وكالات _ سجل التضخم في ألمانيا تباطؤاً خلال شهر مارس ليصل إلى مستويات 2.3%، مقابل نسبة 2.6% المسجلة في فبراير من العام 2024.

ومع وصول مستويات التضخم إلى هذه النسبة خلال مارس، تقترب ألمانيا بشكل أكبر من مستهدف البنك المركزي المصري الأوروبي للتضخم عند 2%.

هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم أن يبلغ التضخم المنسق في ألمانيا 2.4% في مارس، بتباطؤ من 2.7% في فبراير.

هذا وأظهرت بيانات أولية أن التضخم تباطأ في 6 ولايات ألمانية ذات أهمية اقتصادية في مارس، إذ تباطأ معدل التضخم في ولاية شمال الراين وستفاليا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، إلى 2.3% في مارس من 2.6% في فبراير.

وفي بافاريا، تباطأ معدل التضخم أيضًا إلى 2.3% من 2.6% في فبراير، بينما تباطأ في براندنبورغ إلى 2.8% من 3.5%، وفي ساكسونيا إلى 2.5% من 3.0%، وفي بادن فورتمبيرغ إلى 2.3% من 2.7%، في ولاية هيسن إلى 1.6% من 2.1%.

وقال معهد إيفو، إن توقعات أسعار الشركات الألمانية انخفضت في مارس إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مع توقع انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي المصري الأوروبي في الأشهر المقبلة.