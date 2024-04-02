- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى 2.3% خلال مارس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 05:12 مساءً - وكالات _ سجل التضخم في ألمانيا تباطؤاً خلال شهر مارس ليصل إلى مستويات 2.3%، مقابل نسبة 2.6% المسجلة في فبراير من العام 2024.
ومع وصول مستويات التضخم إلى هذه النسبة خلال مارس، تقترب ألمانيا بشكل أكبر من مستهدف البنك المركزي المصري الأوروبي للتضخم عند 2%.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم أن يبلغ التضخم المنسق في ألمانيا 2.4% في مارس، بتباطؤ من 2.7% في فبراير.
هذا وأظهرت بيانات أولية أن التضخم تباطأ في 6 ولايات ألمانية ذات أهمية اقتصادية في مارس، إذ تباطأ معدل التضخم في ولاية شمال الراين وستفاليا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، إلى 2.3% في مارس من 2.6% في فبراير.
وفي بافاريا، تباطأ معدل التضخم أيضًا إلى 2.3% من 2.6% في فبراير، بينما تباطأ في براندنبورغ إلى 2.8% من 3.5%، وفي ساكسونيا إلى 2.5% من 3.0%، وفي بادن فورتمبيرغ إلى 2.3% من 2.7%، في ولاية هيسن إلى 1.6% من 2.1%.
وقال معهد إيفو، إن توقعات أسعار الشركات الألمانية انخفضت في مارس إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مع توقع انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي المصري الأوروبي في الأشهر المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى 2.3% خلال مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.