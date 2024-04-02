أرامكو السعودية ترسي عقودا بقيمة 7.7 مليار دولار لزيادة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 09:14 مساءً - العربية نت _ أرست شركة أرامكو السعودية عقودًا للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 7.7 مليار دولار لتنفيذ توسعة كبيرة بمعمل الغاز في الفاضلي التابع لها بالمنطقة الشرقية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يرفع المشروع طاقة معالجة الغاز في المعمل من 2.5 إلى ما يصل لنحو 4 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميًا.

ويُتوقع أن تُسهم طاقة المعالجة الإضافية التي تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا في إستراتيجية الشركة لرفع إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021. ومن المرتقب أن تضيف توسعة معمل الغاز في الفاضلي 2300 طن متري إضافي يوميًا لإنتاج الكبريت، ويُتوقع اكتمالها بحلول نوفمبر 2027.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو، وائل الجعفري: “تعكس ترسية هذه العقود هدف أرامكو السعودية بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي، ودعم جهود خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفير المزيد من النفط الخام لتحقيق قيمة مضافة لأعمال التكرير والتصدير. وبتعاوننا مع الشركات العالمية الرائدة التي تم التوقيع معها، فإننا نمضي قُدمًا في تحقيق هدف الشركة الإستراتيجي المتعلق بزيادة إنتاج الغاز. كما تدعم هذه التوسعة طموحاتنا لتطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون، في حين تُعد السوائل المصاحبة لإنتاج الغاز كمادةٍ خام ذات أهمية في الهيدروجين”.

وأرست أرامكو السعودية عقود الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بمعمل الغاز في الفاضلي على كلٍّ من: شركة سامسونغ الهندسية، وشركة “جي إس” للهندسة والإنشاءات، وشركة نسما وشركائها.