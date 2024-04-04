نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تتعاقد على 250 ألف طن سكر خام مستورد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 07:11 مساءً - محمد أحمد – تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) وصول شهر مايو ويوليو وأغسطس 2024. وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر وقيام مجلس الوزراء بتوجيه التموين والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير الفجوة. ونوهت الوزارة باستمرار إنتاج السكر من القصب وكذلك من جانب شركات البنجر .

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