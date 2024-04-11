التضخم السنوي في الصين يتباطأ إلى 0.1% خلال مارس

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أبريل 2024 05:20 مساءً - وكالات .. سجل التضخم في الصين تباطؤاً إلى مستويات 0.1% على أساس سنوي، وذلك مقابل توقعات عند 0.4%، من مستويات 0.7% في فبراير.

وعلى أساس شهري، فقدت سجلت أسعار المستهلكين انكماشاً بـ 1-%، وذلك من مستويات تضخم بلغت 1% في فبراير، مقابل توقعات بتسجيلها انكماشاً بـ 0.5-%.

هذا ولا تزال التوقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الصيني، وذلك مع بقاء الإنفاق الاستهلاكي عالقًا في حالة من الركود منذ ما يقرب من 4 سنوات، وشهدت البلاد اتجاهًا انكماشيًا خلال النصف الثاني من عام 2023، حيث فشل التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19 إلى حد كبير في التحقق.

وبات هذا الوضع جلياً مع انكماش مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.8-% كما كان متوقعاً، ليستمر مؤشر أسعار المنتجين في النطاق السبلي منذ نوفمبر 2022، أي للشهر الـ 18 على التوالي.

هذا وعدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية، عازية ذلك إلى تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد.

وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8% في 2023.