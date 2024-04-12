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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 أبريل 2024 03:14 مساءً - _ ذكرت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لم تكن جيدة لبقية العالم وقد تمثل مصدر قلق إذا استمرت لفترة طويلة، لكنها تعتقد أن مجلس الفيدرالي الأمريكي كان يتصرف بحكمة.
وقالت جورجيفا في حدث استضافه المجلس الأطلسي إن الحكومة الأمريكية بإمكانها النظر أيضا في اتخاذ إجراءات أخرى لضبط التضخم.
وأضافت أن “ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لبقية العالم ليس خبرا سارا، فأسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما”.
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