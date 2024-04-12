مال وأعمال

البنك الدولي يعدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الدولي يعدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 أبريل 2024 05:08 مساءً - وكالات _ قام البنك الدولي بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في فترة عامي 2024-2025، فرفع نسبة النمو المنتظرة إلى 2.2%.

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وكشف تقرير جديد للبنك الدولي النقاب عن آفاق التنمية الاقتصادية في أوروبا ووسط آسيا فقال إن روسيا، وفقا لخبراء البنك، ستشهد نموا اقتصاديا بنسبة 2.2% سنة 2024، وبنسبة 1.1% في عام 2025.

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وتمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة باستنتاجات البنك الدولي في شهر يناير.

وفي بداية العام الجاري أقر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع، على الرغم من القيود المفروضة عليه على خلفية الأزمة الأوكرانية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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