تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام إلى 11.1 مليون طن…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 أبريل 2024 09:14 صباحاً - وكالات – تراجع إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام خلال شهر مارس الماضي إلى 11.1 مليون طن، مقابل 12.5 مليون في نفس الشهر من عام 2023، بحسب ما كشفته بيانات أولية من هيئة الجمارك بكوريا الجنوبية.

ولم تستورد الدولة، التي تعد خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم، النفط الخام من إيران خلال شهر مارس الماضي، وهو أيضاً ما حدث خلال نفس الشهر من العام السابق، وفقاً للبيانات.

وتنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام للشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر.

وتعد بيانات شركة النفط الكورية معيار القطاع لواردات البلاد من النفط.