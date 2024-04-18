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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الإمارات: دراسة حالة البنية التحتية وحصر أضرار الأمطار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 11:12 صباحاً - وكالات – وجّه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الجهات المعنية بسرعة العمل على دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة القياسية والتي تعد الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.
كما وجه بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة من آثار الأمطار في مختلف مناطق الإمارات.. وأمر بنقل الأسر المتضررة إلى مواقع آمنة بالتعاون مع الجهات المحلية.
وكانت الإمارات قد شهدت هطول أكبر كميات أمطار في 75 عاماً أدت إلى تعطيل حركة الطيران وشل الطرقات وتوجيه الجهات الحكومية للعمل عن بعد.
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