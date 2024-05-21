نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الدولة تدعم جهود القطاع الخاص في تطوير التعليم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – جدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده دعم الدولة المستمر لمختلف مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف أوجه الاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة، والتعليم، والصحة، إلى جانب غير ذلك من مجالات التنمية، قائلا: “ذلك هو الدور الأساسي للقطاع الخاص.. ونؤمن كدولة وكحكومة بأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في أي دولة، وعلى الأخص في مصر في هذه الآونة”.

وأشار رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها عقب افتتاح جامعة السويدي للتكنولوجيا “بوليتكنك مصر” بمدينة العاشر من رمضان، إلى أن قطاع الصناعة يشهد دعما كبيرا جدا من جانب الدولة خلال هذه الفترة.

ولفت في هذا الصدد إلى الزيارات والجولات الميدانية الأسبوعية التي يجريها لعدد من المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، دعما لدور القطاع الخاص في تحقيق أوجه التنمية المختلفة.

كما نوّه مدبولي بأن القوة البشرية تعد عنصرا أساسيا من عناصر ومكونات قطاع الصناعة، ويرتكز عليها بشكل كبير في تحقيق النجاحات، موضحاً أن مختلف التجارب للدول الصناعية الناجحة على مستوى العالم، تؤكد أن النهضة الصناعية تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مضيفاً: “لذا تدعم الدولة جهود القطاع الخاص في عمليات تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، والتعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية”.

وأشار إلى أن دعم الدولة في هذا الصدد ظهر بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال الدخول في العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتأهيل ورفع كفاءة العديد من المدارس الفنية، وإنشاء مجموعة من المدارس الفنية الجديدة.

وأكد أن نموذج هذه الشراكات حقق العديد من مستهدفاته، وأصبحت تلك المدارس نقاطا مضيئة ونماذج نجاح داخل الدولة المصرية، لأن القطاع الخاص الصناعي هو الذي يدير هذه المدارس، وبالتالي فهو يؤهل العمالة المطلوبة لقطاعات الصناعة المتخصصة، ويتيح لهم الحصول على فرص العمل عقب تخرجهم مباشرة فى هذه المدارس.

وأضاف رئيس الوزراء أنه نظرًا لطبيعة المجتمع المصري التي تتميز بالرغبة في استكمال التعليم إلى ما بعد مستوى المدارس، فقد جاءت من هنا فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية، ونحن كدولة شجعنا هذا النموذج، واليوم نشهد افتتاح واحدة من هذه الجامعات التي نأمل أن تكون بمثابة نموذج نجاح كبير.

وتابع: المستهدف من هذه الجامعة هو الوصول إلى أكثر من 15 ألف طالب، وهو رقم جيد للغاية، لكننا نحتاج عشرات الجامعات من هذه النوعية بالنظر إلى حجم السكان الكبير فى مصر.

وقال رئيس الوزراء: “نؤمن كدولة بأن هذا النموذج هو الذي يُزود الصناعة بنماذج من الشباب المؤهل، ورأينا في دول كثيرة ناجحة أنه عند التركيز على هذه النماذج من الجامعات، تحدث انطلاقة كبيرة في قطاع الصناعة”.

وأضاف: “يظل من المهم تغيير ثقافة المجتمع لدينا، فنحن لعقود طويلة للغاية كانت الأسر المصرية والشباب يؤمنون بالالتحاق بالجامعات النمطية والكليات النمطية حتى لو لم يجدوا فرص عمل بعد التخرج”.

وأشار إلى أن نموذج الجامعات التكنولوجية مهم للغاية لأن ما رأيناه اليوم من الطلاب يمنحنا أملا كبيرا، خاصة إذا علمنا أن عددا كبيرا من هؤلاء الطلاب هم خريجو مدارس لغات أو مدارس أجنبية بالإضافة إلى أنه عند تخرج هؤلاء الطلاب سيكون لديهم فرص لا محدودة في الحصول على فرص العمل.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ستكون حريصة كل الحرص على دعم هذه النماذج بصورة كبيرة، ومشيرًا إلى “صياغة مجموعة من الحوافز الجديدة من أجل تشجيع هذا النوع من التعليم”.

وبدوره، أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، اهتمام مجموعة السويدي بشكل بالغ بملف التعليم الفني والتكنولوجي، في المدارس أو الجامعات المتخصصة، إذ تعتبره ضمانة رئيسية لتدعيم قطاع الصناعة بكوادر مؤهلة.

أضاف أن تحقيق هدف صناعة جيدة يستلزم الحصول على عامل مُميز ومهندس كُفء، على مستوى عالمي، وذلك لن يتحقق سوى بالتعليم الفني، والمعامل المجهزة، مشيراً إلى ذلك هو سر العديد من الدول التي خطت خطوات مهمة في طريق التطور الصناعي.

وأكد السويدي أن تكاتف كل هذه الأطراف كان السبب الرئيسي وراء نجاح إقامة هذا “الصرح التعليمي المميز”.