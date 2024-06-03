نعرض لكم الان تفاصيل خبر حامد الشيتي: ترافكو تبدأ بناء 7 فنادق جديدة بسعة 2500 غرفة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 11:08 صباحاً - شريف ناصر – قال حامد الشيتي رئيس مجموعة ترافكو للسياحة، إن مبادرة الـ 50 مليار جنيه جيدة لتوفير تمويلات للمستثمرين داخل القطاع الفندقي خاصة أصحاب القدرة المالية المنخفضة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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