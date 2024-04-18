مال وأعمال

التخطيط: 11.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التخطيط: 11.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 07:11 مساءً - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسيوط للعام المالي الحالي 2023/2024.

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وأكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليعظم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 478 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 23/2024 تبلغ 11.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 45% عن خطة 22/2023.

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وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 35%، يليه قطاع البترول بقيمة 2.5 مليار جنيه بنسبة 22%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1.8 مليار جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع الإسكان مليار جنيه بنسبة 9%، وقطاع التعليم العالي 971 مليون جنيه بنسبة 8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 11%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

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وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة أسيوط 150 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2.4 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 4 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 4 وحدات إجتماعية، 35 مجمع خدمات زراعية، 39 نقطة إسعاف، 118 وحدة صحية، 4 مستشفيات مركزية، 1226 فصل دراسي، 164 مدرسة، 7 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 42 محطة مياه شرب، 149 مشروع صرف صحي، 11 محطات معالجة، 146 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 82 مركز شباب، 35 مجمع خدمات حكومية، 94 مكتب بريد، 33 نقطة شرطة، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (223 كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 314 كم، إنشاء 171 كوبري ري، 146 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

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وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 63 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة أسيوط وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 709,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 275 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال إنشاء مصنع المخلفات الصلبة، رصف طرق داخلية بالمحافظة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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