وزير المالية السعودي: آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن بعد 3…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 أبريل 2024 03:18 مساءً - وكالات _ أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي رئيس اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية بصندوق النقد أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعا قبل عام ويتجه لهبوط سلس.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، شدد الجدعان على تقديم الدعم للدول المنخفضة الدخل وتلك التي تواجه صعوبات، لا سيما أن آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن بعد 3 أعوام من التحديات الصعبة التي أعقبت الجائحة.

وبشأن التوتر الجيوسياسي، أشار وزير المالية السعودي إلى أن الحرب في أوكرانيا والأزمة في غزة وعرقلة الشحن في البحر الأحمر كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.