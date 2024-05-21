مال وأعمال

1.14 تريليون دولار إيرادات الميزانية العامة في الصين خلال 4…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر 1.14 تريليون دولار إيرادات الميزانية العامة في الصين خلال 4… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:08 مساءً - شينخوا _ انخفضت إيرادات الميزانية العامة في الصين بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.09 تريليون يوان (حوالي 1.14 تريليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، حسبما ذكرت وزارة المالية بالبلاد.

predco_adv_2021

وجمعت الحكومة المركزية 3.53 تريليون يوان من الإيرادات، بانخفاض 6.2 في المائة على أساس سنوي.

E-Bank

في حين شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 4.57 تريليون يوان.

CAISEC
BonatMisr

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 6.69 تريليون يوان خلال الفترة ما بين شهري يناير وأبريل الماضيين، بانخفاض 4.9 في المائة على أساس سنوي.

HapiSalonWhite

وتظهر بيانات صادرة عن الوزارة أيضا أن إنفاق الميزانية العامة في الصين زاد بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 8.95 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.

وتشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص لتمويل الحكومة من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية، وهو الضمان المالي لعمل الحكومة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 1.14 تريليون دولار إيرادات الميزانية العامة في الصين خلال 4… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا