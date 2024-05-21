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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 1.14 تريليون دولار إيرادات الميزانية العامة في الصين خلال 4… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:08 مساءً - شينخوا _ انخفضت إيرادات الميزانية العامة في الصين بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.09 تريليون يوان (حوالي 1.14 تريليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، حسبما ذكرت وزارة المالية بالبلاد.
وجمعت الحكومة المركزية 3.53 تريليون يوان من الإيرادات، بانخفاض 6.2 في المائة على أساس سنوي.
في حين شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 4.57 تريليون يوان.
وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 6.69 تريليون يوان خلال الفترة ما بين شهري يناير وأبريل الماضيين، بانخفاض 4.9 في المائة على أساس سنوي.
وتظهر بيانات صادرة عن الوزارة أيضا أن إنفاق الميزانية العامة في الصين زاد بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 8.95 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.
وتشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص لتمويل الحكومة من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية، وهو الضمان المالي لعمل الحكومة.
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