مجلس الذهب العالمي: قاعدة رأس المال في مصر توازي الهند..…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، إن سوق الذهب نما بنسبة 11% خلال 2023 في العديد من الدول، وأبرزها تركيا.

ولفت نايلور، على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة مالية“، إلى أن قاعدة رأس المال في مصر توازي الهند، منوها بحدوث قفزات هائلة في حجم تداول الذهب بالسوق المصرية، مدعومة بزيادة طلب الأفراد كمصدر للادخار .

ولفت إلى سعي مجلس الذهب العالمي لتحقيق التكامل مع السوق المصرية، مؤكداً أنه من أكثر الأسواق نجاحاً وتطوراً، في ظل التحولات العديدة التي شهدها.