مجلس الذهب العالمي: نسعى لرقمنة سوق الصاغة في مصر ووضع قواعد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – قال أندرو نايلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، إن المجلس يسعى إلى رقمنة أسواق الصاغة في مصر، ووضع قواعد نظامية لها، خاصة وأن الذهب يلعب دورا هاما للعديد من المؤسسات المالية، بالإضافة إلى الأسر المصرية.

وأشار نايلور، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة استثمارية”، إلى أن مجلس الذهب العالمي يستهدف من خلال عمليات الرقمنة التي يقدمها للاقتصاديات الناشئة في قطاع الذهب تسهيل عمليات البيع والشراء، وأحكام الرقابة على عمليات التداول والإنتاج ووصولها للمستهلك، ووضع معايير وضوابط لتجارة التجزئة، مشيرا إلى أن الطلب على الذهب نما 11% في مصر خلال 2023.

وأوضح نايلور، أن دمج مصر في سوق الذهب العالمي، يساعدها على جذب الاستثمارات العالمية، وتخفيض الطلب على العملات الأجنبية؛ مثل ما حدث في السوقين الهندية والتركية، بدعم من أن الذهب أداة للتحوط بالنسبة للشركات والأفراد للحفاظ على قيمة العملة بتلك الأسواق.