- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الذهب العالمي: نسعى لرقمنة سوق الصاغة في مصر ووضع قواعد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – قال أندرو نايلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، إن المجلس يسعى إلى رقمنة أسواق الصاغة في مصر، ووضع قواعد نظامية لها، خاصة وأن الذهب يلعب دورا هاما للعديد من المؤسسات المالية، بالإضافة إلى الأسر المصرية.
وأشار نايلور، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة استثمارية”، إلى أن مجلس الذهب العالمي يستهدف من خلال عمليات الرقمنة التي يقدمها للاقتصاديات الناشئة في قطاع الذهب تسهيل عمليات البيع والشراء، وأحكام الرقابة على عمليات التداول والإنتاج ووصولها للمستهلك، ووضع معايير وضوابط لتجارة التجزئة، مشيرا إلى أن الطلب على الذهب نما 11% في مصر خلال 2023.
وأوضح نايلور، أن دمج مصر في سوق الذهب العالمي، يساعدها على جذب الاستثمارات العالمية، وتخفيض الطلب على العملات الأجنبية؛ مثل ما حدث في السوقين الهندية والتركية، بدعم من أن الذهب أداة للتحوط بالنسبة للشركات والأفراد للحفاظ على قيمة العملة بتلك الأسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الذهب العالمي: نسعى لرقمنة سوق الصاغة في مصر ووضع قواعد… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.