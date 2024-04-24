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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنشاء شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ومنحها الرخصة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 06:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية” بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م الموافقة الواحدة ” الرخصة الذهبية ” عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.
إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي بالمدينة
كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
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