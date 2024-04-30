نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 3090… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 09:14 مساءً - محمد أحمد – استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل عيار 21 مستوى 3090 جنيهاً.

في المقابل، تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 27 دولاراً، لتسجل 2310 دولارات، بفعل ارتفاع الدولار، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وعلى صعيد أسعار الذهب في السوق المحلية، سجل عيار 24 مستوى 3531 جنيها، وعيار 18 نحو 2649 جنيهًا، وعيار 14 نحو 2060 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 24720 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في السوق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيها.

في حين شهدت أسعار الذهب بالبورصة العالمية حالة من التذبذب، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا، وتراجعت إلى 2330 دولارًا، وارتفعت إلى 2342 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت مستويات قياسية في يناير الماضي، ليصل عيار 21 إلى 4 آلاف جنيه، ما أدى إلى عزوف العملاء عن الشراء تجنباً للخسارة في ظل التراجعات المحتملة.

ونوه بأن طرح البنوك شهادات الادخار بعوائد بلغت 27%، هو ما أدى إلى الاستحواذ على حصة كبيرة من أموال المصريين، في ظل المخاوف من التلاعب في الأسعار.

وأضاف إمبابي أن مد مبادرة زيرو جمارك على الذهب ساهم في تراجع المشتريات مع انخفاض تحويلات العاملين بالخارج والذين يمثلوا القوة الفاعلة في حركة السوق.

وأرجع الطلب الاستثنائي على السبائك و الجنيهات خلال العامين الماضيين إلى المخاوف من استمرار تراجع العملة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، منوهاً بأن الاستثمار في الذهب يعد أحد عوامل الحفاظ على قيمة المدخرات.

وكشف أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، عن تراجع إجمالي مشتريات المصريين من الذهب (مشغولات وسبائك) بنسبة 17% لتسجل 13.2 طن خلال الربع الأول من 2024، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 15.8 طن.

وأظهر التقرير ارتفاع مشتريات المصريين من المشغولات الذهب بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام لتسجل 8 أطنان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 7.7 طن.

في حين سجلت مشتريات المصريين من السبائك والجنيهات الذهب خلال الربع الأول 2024 نحو 5.2 طن، بنسبة انخفاض بلغت 36%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 8.1 طن.

وذكر التقرير أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل متوسط الأسعار نحو 2070 دولارًا، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجل فيها نحو 1972 دولارًا.