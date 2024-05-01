وزارة السياحة والآثار تطلق ثاني جولة افتراضية لنقاط مسار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جولة افتراضية لمدينة وادي النطرون، والتي تعد إحدى النقاط بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ترويجا للمنتج تزامنا مع عيد القيامة.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إطلاق هذه الجولة هى الثانية من نوعها في إطار جهود هيئة للترويج لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة، في ظل ما تشهده النقاط الواقعة على المسار من أعمال ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها في إطار مشروع “إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة” الذي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيرا.

وأكد القاضي، في بيان لوزارة السياحة والآثار اليوم، أن هذه الجولة ستتيح الفرصة للمصريين والأجانب التجول افتراضياً في مدينة وادي النطرون، والاستمتاع بما بها من أماكن أثرية وسياحية، حيث أنها متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأشارت سوزان مصطفى، مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إلى إطلاق هذه الجولة الافتراضية نظرا لأهمية مدينة وادي النطرون وثرائها بمجموعة كبيرة من المواقع الأثرية حيث تأخذ الجولة المشاهد منذ بداية الطريق المؤدي للمدينة ومدخلها والأديرة، بالإضافة إلى ما بها من بنية تحتية وخدمات سياحية من بازارات ومنشآت فندقية وكذلك أهم النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة بالمدينة خلال رحلتها وهي بحيرة نبع الحمراء، وأديرة كل من الأنبا بيشوي، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار.

كما أشارت إلى الترويج لهذه الجولة الافتراضية على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الدخول على هذا الرابط https://www.experienceegypt.eg/Virtualtour/Wadi_El_Natrun/ ، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة (Experience Egypt)، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد المهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة، بأن المسار يتضمن 25 نقطة مرت بهم العائلة المقدسة في أثناء رحلتها في مصر.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار انتهت من تطوير هذه النقاط والتأكد من جاهزيتها للتشغيل واستقبال الزائرين، مؤكداً أن إنتاج المحتوى الترويجي لوادي النطرون يعد استمرارا لسلسلة الجولات الافتراضية للترويج للمسار والتى بدأت بجولة لمنطقة جبل الطير بالمنيا، كما أنها تمثل مرحلة انتقالية هامة للمشروع وهى الترويج السياحي الدولي للمسار.

وأشار إلى أن وادى النطرون تعد مكون سياحى متكامل يضم أهم وأكبر 4 أديرة ليس فقط على المسار بل على المستوى العالمي.