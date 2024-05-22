شبانة: أحمد حمدي نموذج للاجتهاد ولا يبحث عن "الشو والمنظرة".. وسيعود افضل بعد الإصابة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي جاءت في توقيت صعب للغاية، خصوصًا أنه يجتهد بشكل واضح في الفترة السابقة.

شبانة: أحمد حمدي نموذج للاجتهاد

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أحمد حمدي منذ الصغر وهو يجتهد بقوة منذ تصعيده مع الأهلي وقت حسام البدري، لكنه لم يستطع المشاركة في وسط الملعب في وجود لاعبين كبار أمثال حسام عاشور وعبدالله السعيد، ثم رحل عن صفوف الفريق لصفوف الجونة واحترف في نادي مونتريال بكندا، ثم عاد إلى الزمالك".

وأضاف: "أحمد حمدي اتيحت له من جديد فرصة التألق مع الزمالك، واجتهد بشكل واضح وكان من افضل اللاعبين مؤخرًا، لكن جاءت الإصابة في وقت صعب جدًا، بعدما تألق وسجل هدف في نهائي الكونفدرالية وهو (عريس الفاينال)".

وأكمل: "حمدي لاعب (يُعافر) واستطاع الحصول على فرصة اللعب في الزمالك وسط لاعبين مميزين مثل دونجا وناصر ماهر وعبدالله السعيد، وهو نموذج للعمل والاجتهاد ومكسب كبير لنادي الزمالك، لكنه أصيب بالصليبي وهذا قدر".

وزاد: "أحمد حمدي نموذج محترم، ومسيرته تستحق الاحترام والتحية، خصوصا في ظل الاجتهاد والشخصية التي يتميز بها اللاعب، وهو لا يبحث عن (الشو والمنظرة) ولا يضحك على الجمهور بتصريحات مثيرة، فهو مثال للاجتهاد والمثابرة، ولديه مميزات فنية رائعة كما أنه لديه مزايا كثيرة من التحكم في الرتم والمراوغة والتسجيل، وسيعود أقوى بإذن الله بعد تعافيه من الإصابة".

وأشار إلى أنه لاعب مخلص ولكن أقدار المولى عز وجل، ولكنه قادر على العودة، وهناك نجوم كثيرة تعرضت لنفس الإصابة وعادوا أفضل مما كانوا عليه.

وأكد أن نادي الزمالك لن يبخل عليه وسيجري اللاعب جراحة في الخارج، وقد يعود في شهر يناير 2025. ونتمنى له السلامة والعودة للملاعب بشكل أفضل.