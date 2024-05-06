مال وأعمال

إسبانيا تستقبل أكثر من 16 مليون سائح خلال الربع الأول

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسبانيا تستقبل أكثر من 16 مليون سائح خلال الربع الأول من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 مايو 2024 12:14 مساءً - – أظهرت بيانات رسمية أن إسبانيا استقبلت 16.1 مليون سائح دولي في الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل نموا بنسبة 17.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وذكرت البيانات التي أصدرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء أن عائدات السياحة في الربع الأول من العام بلغت 21.9 مليار يورو (نحو 23.6 مليار دولار)، بنمو قدره 27.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وأوضحت أن 6.3 مليون سائح دولي زاروا إسبانيا في شهر مارس الماضي وحده، بنمو قدره 21% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

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وذكرت أن بريطانيا تصدرت قائمة الدول المصدرة للسياح في الربع الأول من العام مع ثلاثة ملايين سائح، تلتها ألمانيا مع 2.1 مليون سائح، ثم فرنسا مع قرابة مليوني سائح، لافتا إلى أن (جزر الكناري) في المحيط الأطلسي كانت الوجهة السياحية الأولى، تلاها إقليم (كتالونيا) شمال شرقي إسبانيا، ثم (الأندلس) جنوبا.

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واستقبلت إسبانيا 85.1 مليون سائح دولي في عام 2023، محققة رقما قياسيا تاريخيا بنمو بنسبة 18.7% مقارنة بعام 2022.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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