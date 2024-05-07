مال وأعمال

السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد 40 ألف طن زيت خام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد 40 ألف طن زيت خام من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 09:14 مساءً - محمد أحمد – أعلنت هيئة السلع التموينية عن ممارسة رقم 13 لعام 2023- 2024 لاستيراد 30 ألف طن زيت صويا خام و 10 آلاف طن عباد خام.

predco_adv_2021

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

E-Bank

وأضافت الهيئة أن فترة الوصول من 10 إلى 25 يونيو 2024 و/أو من 26 يونيو إلى 10 يوليو 2024 ، وتقدم أسعار العروض C&F على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم.

BonatMisr

ونوهت بعقد جلسة فض المظاريف الخميس المقبل، يليها جلسة البت بمقر هيئة السلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

HapiSalonWhite

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أشار في وقت سابق إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت 5.4 شهر.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد 40 ألف طن زيت خام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا