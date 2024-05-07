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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد 40 ألف طن زيت خام من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 09:14 مساءً - محمد أحمد – أعلنت هيئة السلع التموينية عن ممارسة رقم 13 لعام 2023- 2024 لاستيراد 30 ألف طن زيت صويا خام و 10 آلاف طن عباد خام.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.
وأضافت الهيئة أن فترة الوصول من 10 إلى 25 يونيو 2024 و/أو من 26 يونيو إلى 10 يوليو 2024 ، وتقدم أسعار العروض C&F على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم.
ونوهت بعقد جلسة فض المظاريف الخميس المقبل، يليها جلسة البت بمقر هيئة السلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أشار في وقت سابق إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت 5.4 شهر.
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