5.7 % نموا في تجارة الصين الخارجية خلال الأشهر الأربعة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 مايو 2024 03:14 مساءً - شينخوا _ أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس أن إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع توسع بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي، من حيث القيمة باليوان، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، فيما ازدادت الواردات بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، بحسب الهيئة العامة للجمارك.

وخلال فترة يناير – أبريل، بلغت التجارة الخارجية للصين من السلع 13.81 تريليون يوان ( 1.95 تريليون دولار أمريكي )، ومن بينها وصلت قيمة الصادرات إلى 7.81 تريليون يوان، وبلغت قيمة الواردات 6 تريليونات يوان.

وفي أبريل وحده، قفزت التجارة الخارجية الصينية بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 3.64 تريليون يوان.

وتسارع نمو واردات وصادرات الصين في الأشهر الأربعة الأولى قياسا إلى الربع الأول، كما أن وتيرة النمو هذه تمثل رقما قياسيا جديدا مقارنة مع الفترات المماثلة تاريخيا، حسبما قال ليوي دا ليانغ، مدير قسم الإحصاء والتحليل بالهيئة العامة للجمارك.