انت الأن تتابع خبر “عيار 21 بكام”.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 11 مايو في جميع محلات الصاغة المصرية !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 11 مايو تشهد ارتفاعا في الأسعار، وارتفع سعر عيار 21 وكذلك جميع أعيرة الذهب في محلات الصاغة، ويأتي ذلك الارتفاع بالرغم أن الفترة الحالية تشهد استقرار في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى استقرار سعر الذهب في الأسواق العالمية، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري المتميز أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 11 مايو في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم السبت 11 مايو

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سعر بيع جرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 3588 جنيه مصري.

سعر شراء جرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 3565 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في مصر حوالي 3140 جنيه مصري.

سعر شراء جرام الذهب عيار 21 في مصر حوالي 3120 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر

سعر بيع جرام الذهب عيار 18 في مصر حوالي 2691 جنيه مصري.

سعر شراء جرام الذهب عيار 18 في مصر حوالي 2674 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سعر بيع جنيه الذهب في مصر حوالي 25120 جنيه مصري.

سعر شراء جنيه الذهب في مصر حوالي 24960 جنيه مصري.

أسعار الذهب عالميا

سعر أوقية الذهب 2369 دولارًا للبيع .

سعر أوقية الذهب 2368 دولارًا للشراء.أسباب ارتفاع سعر الذهب

ارتفاع سعر الذهب العالمي .

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ارتفاع سعر مصنعية المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم

نصائح عند شراء الذهب