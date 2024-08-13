ضبط متهم بالنصب إدعى قدرتة على العلاج الروحانى بالسحر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال السحر والدجل وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد "2" هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – مكبر صوت ومايك – كشاف تصوير لبث الفيديوهات – بالطو أبيض – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.