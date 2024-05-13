مال وأعمال

جولدمان ساكس يتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 22% بنهاية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 22% بنهاية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 10:15 صباحاً - وكالات – أعلن بنك جولدمان ساكس الأمريكي عن توقعاته بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20%.

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وأوضح جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية، أن تعديله لتوقعات التضخم جاء بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم في مصر خلال فبراير الماضي.

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كما أكد أنه مستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم في الأشهر المقبلة.

ويتوقع البنك أيضا حدوث تراجع في الضغوط الناجمة عن الارتفاع الفعلي الأخير لسعر الصرف في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد، وتثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشددا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

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ويتوقع البنك خلال عام 2025 المزيد من الانكماش في الأسعار، والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.

كان التضخم السنوي في مدن مصر قد انخفض إلى 32.5% في أبريل، من 33.3% في مارس.

وخلال الأسبوع الماضي، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 25.7%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2%.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في المدن المصرية 1.1% في أبريل.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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