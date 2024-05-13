أسعار الخضار بالسوق المركزي في إربد

انت الأن تتابع خبر أسعار الخضار بالسوق المركزي في إربدوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، الاثنين 1114 طنا من الخضار والفواكه والورقيات.

وقال مدير السوق المركزي في البلدية ربيع الروسان، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 649 طنا منها 131 طن فواكه، و39 طن ورقيات، و31 طنا ما بين الفواكه والخضار، و260 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-22 قرشا، والبصل الناشف 18-30 قرشا، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 30-45 قرشا، والبندورة 10-25 قرشا، والخيار 15-22 قرشا، والزهرة 16-35 قرشا، والبطيخ 20-30 قرشا، والشمام 20-40 قرشا.