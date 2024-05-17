صندوق النقد ينتقد رفع إدارة بايدن الرسوم الجمركية على السلع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 مايو 2024 12:14 مساءً - وكالات _ انتقد صندوق النقد الدولي فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع رفع الرسوم الجمركية بقوة على بعض السلع الصينية، محذراً من أن التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم تهدد بالإضرار بالتجارة والنمو العالميين.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الخميس، في واشنطن عندما سئلت عن هذه الخطوة: “نرى أن الولايات المتحدة ستستفيد بشكل أفضل عبر الحفاظ على سياسات تجارية منفتحة كانت حيوية لأدائها الاقتصادي، بدلاً من فرض رسوم عقابية جديدة على البضائع الصينية”.

وأضافت أنه يتعين على واشنطن وبكين العمل معاً لحل التوترات التجارية بينهما.

في السياق، صرحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الشهر الماضي أن: “كل الأنظار تتجه نحو الولايات المتحدة، في ظل تزايد انتقاد الصندوق لأكبر دولة مساهمة به والأكثر نفوذاً بسبب التأثير العالمي لسياساتها”.

وتابعت “يشمل ذلك ارتفاع مستويات ديون واشنطن، والقيود التجارية والسياسات الصناعية التي تستهدف الصين ، وحتى تأثير السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي، والتي أدت إلى إضعاف العملات أمام الدولار عالمياً”.

يوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن عن فرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، في محاولة خلال عام الانتخابات لتعزيز التصنيع المحلي في الصناعات الحيوية.

وصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها إجراء ضروري لحماية العمال والشركات الأميركية من الغش المزعوم.