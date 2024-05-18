انت الأن تتابع خبر اقتلبت الموازين الدولار يسجل نهايته بالسوق السوداء في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسجل قيمة الدولار الأمريكي في مصر تقلبات ملحوظة، وذلك نتيجة لتأثيرات متعددة تشمل السياسات المحلية والتحركات الاقتصادية العالمية. يتابع الجمهور بشغف أخبار سعر الدولار نظرًا لأهميته البالغة في تحديد التكاليف اليومية والقوة الشرائية للجنيه المصري. وفي أحدث الأخبار، واجه الدولار انخفاضًا دراماتيكيا في السوق السوداء حيث سجل اليوم السبت، الموافق 18 مارس، سعراً يصل إلى 48.22 جنيه مصري، مقارنة بمستويات أعلى بكثير سُجلت في وقت سابق من الشهر الجاري بلغت 75 جنيهاً مصرياً.

ويعزى هذا الانخفاض إلى العديد من العوامل، بما في ذلك الجهود الأمنية المكثفة ضد تجار العملة في السوق السوداء. أما في البنوك المحلية فقد ظل الدولار مستقراً نوعاً ما؛ حيث أعلن البنك المركزي المصري عن سعر شراء يبلغ 30.83 جنيه مصري وسعر بيع 30.96 جنيه مصري. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر شراء الدولار 30.75 جنيه مصري وسعر البيع 30.85 جنيه مصري.

كما سجل البنك التجاري الدولي سعر شراء للدولار يقدر بـ 30.85 جنيه مصري وسعر بيع يبلغ 30.95 جنيه مصري. تلك الأرقام تشير إلى استقرار نسبي في السوق المصرفي مقارنة بالتقلبات الحادة في السوق السوداء.

يعد تتبع أسعار العملات في مصر، خصوصًا الدولار الأمريكي، ضرورياً لفهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. الدولار له تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات المستوردة وبالتالي على مستوى المعيشة العام.