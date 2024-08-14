نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم صفقة محمد علي بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل اتفاق مسؤولو النادي الأحمر مع لاعب الوسط التونسي محمد بن رمضان للانتقال إلى القلعة الحمراء هذا الصيف.

الأهلي يحسم صفقة محمد علي بن رمضان

وأنهى الأهلي كافة تفاصيل الاتفاق مع الدولي التونسي، لكن يتبقى اتفاق النادي الأحمر مع ناديه المجري فرينكفاروزي.

وقال المصدر إن بن رمضان سيوقع على عقود الانضمام للأهلي لمدة 3 مواسم.

وأضاف المصدر بأن راتب رمضان في الموسم الأول سيكون 900 ألف دولار، ويزيد 100 ألف دولار في الثاني، ثم يكون راتبه في الموسم الثالث مليون و100 ألف دولار.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.