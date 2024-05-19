نعرض لكم الان تفاصيل خبر جي بي لوجستيك تفتتح مستودع جمركي على مساحة 350 ألف متر مربع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 مايو 2024 07:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت جي بي لوجستيك، إحدى الشركات التابعة لمجموعة GB Corp، غبور أوتو سابقا، عن بدء عمليات مستودعها الجمركي في مدينة السادات، على مساحة 350 ألف متر مربع، تم إضافتهم مؤخرا بعد توسعة وتمهيد الطريق.

وتقدم “جي بي لوجستيك” خدمات لوجيستية من خلال مركزها المستودعي المتكامل الذي يمتد على مساحة 650 ألف متر مربع، وتشمل هذه الخدمات الخيارات الجمركية وغير الجمركية، والتخزين، والتوزيع، والتخليص الجمركي، وإجراءات التصدير.

وبفضل موقعها الاستراتيجي بين ميناء الإسكندرية والقاهرة والموانئ المصرية الرئيسية الأخرى، توفر “جي بي لوجستيك” حلولاً سريعة وفعالة تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهل التجارة الدولية، مع تحقيق توفير في التكاليف للمستوردين والمصدرين.

ويمثل المستودع الجمركي فرصة للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات التصنيع والاستيراد والتصدير في المنطقة الصناعية بمدينة السادات والقطاع الزراعي، حيث يمكن للشركات المحلية الاستفادة من المستودع الجمركي كمخزن مركزي وتوزيع، مما يحسن إدارة المخزون ويقلل من تكاليف النقل.

أما بالنسبة للقطاع الزراعي، فيمكن للمزارعين والشركات الزراعية الاستفادة من مرافق المستودع لتخزين وتجهيز وتغليف منتجاتهم قبل تصديرها إلى الأسواق العالمية.

وتقدم شركة جي بي لوجستيك خدمات شحن البضائع عبر الجو والبحر والبر، بما يشمل حلول شحن متكاملة لتلبية احتياجات الشحن الخاصة بكافة العملاء.

وتوفر الشركة خدمات التخليص الجمركي لمختلف أنواع الشحنات في الموانئ في جميع أنحاء مصر، بما يضمن الحد الأدنى من التأخير وخدمات من الباب إلى الباب.

كما توفر خدمات سلسلة التوريد عبر تقديمها حزماً لوجيستية مصممة خصيصًا لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بكافة العملاء وتقليل التكاليف وزيادة الأرباح.

وتقدم الخدمات اللوجيستية التعاقدية من خلال توفيرها حلول قابلة للتخصيص مثل التخزين والنقل والاستعانة بمصادر خارجية للعمليات اللوجيستية، مما يضمن التسليم في الوقت المناسب والخدمة الجيدة، كما توفر الشركة أسطول من الشاحنات العامة والمتخصصة، إلى جانب شبكة من مقدمي خدمات النقل، لتسليم البضائع بشكل آمن وفعال، إلى وجهاتها المقصودة سواء كان العملاء يحتاجون إلى وسائل نقل عادية أو متخصصة.

جدير بالذكر أن شركة جي بي لوجستيك حصلت على شهادات ISO 9001 و14001 و45001، مما يدل على التزامها بالجودة والاستدامة البيئية ومعايير الصحة والسلامة المهنية، وقدرتها على توفير حلول مبتكرة تساهم في تطور صناعة الخدمات اللوجستية.