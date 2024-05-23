محمد شمس الدين: سامسونج تصدر 90% من إنتاجها في مصر إلى 60…

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 مايو 2024 12:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال محمد شمس الدين، رئيس قطاع التلفزيونات والأجهزة المنزلية في سامسونج إلكترونيكس مصر، إنها تصدر أكثر من 90% من حجم إنتاجها لنحو 60 دولة حول العالم.

وأشار شمس الدين، في مؤتمر مساء اليوم، طرح مجموعة جديدة من تلفزيونات سامسونج في السوق المصرية خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح شمس الدين، في مؤتمر مساء اليوم، أن المجموعة الجديدة تشمل Neo QLED 8K و 4K وتلفزيونات OLED و The Frame.

وتعزز تلفزيونات Neo QLED 8K و4K وتلفزيونات OLED و The Frame تعزز تجربة الترفيه المنزلي بفضل معالج NQ8 AI Gen2 المتقدّم، الذي يمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا التلفزيونات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على حد قوله.

وأوضح أن هذا المعالج يوفر ضعف سرعة الطراز السابق، مع زيادة في عدد الشبكات العصبية من 64 إلى 265، مما يضمن تفاصيل مشاهدة واضحة في مختلف الظروف.

وتابع: كما يوفر جهاز Neo QLED 8K جودة صوت دقيقة معززة بتقنية الصوت القائم على الذكاء الاصطناعي، مثل وظيفة مضخّم الصوت النشط Active Voice Amplifier Pro التي تعزل الحوار عن الضوضاء المحيطة، وتكنولوجيا تتبع الصوت Object Tracking Sound Plus التي تزامن المؤثرات الصوتية مع العناصر المرئية، بالإضافة إلى الصوت التكيّفي Adaptive Sound Pro الذي يحسن جودة الصوت بناءً المحتوى والبيئة الصوتية للغرفة”.