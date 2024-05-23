جي بي مورجان يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.2% في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 مايو 2024 02:08 مساءً - شينخوا .. قدر تشو هاي بين، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى مجموعة جي بي مورجان، أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 5.2 في المائة خلال عام 2024، بارتفاع عن تقديرات سابقة بلغت 4.9 في المائة.

وأعلن تشو عن تقديره المحدث أمس الأربعاء خلال قمة جي بي مورجان العالمية للصين، والتي تعقد في بلدية شانغهاي.

وقال تشو إن النمو الاقتصادي الصيني القوي المسجل بـ5.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 تجاوز توقعات السوق وشكل بداية قوية لهذا العام.

وأشار إلى أن أبرز ثلاث نقاط شهدها اقتصاد الصين في الربع الأول من العام الجاري هي الزيادة السنوية في القيمة المضافة الصناعية، والتي تجاوزت النمو الاقتصادي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى تنويع منتجات ووجهات التصدير للبلاد، وصعود التقنيات والصناعات الجديدة كمحركات للنمو الاقتصادي.

وقال تشو إنه يتوقع ان يظل سعر صرف العملة الصينية، مستقرا الى حد كبير طوال العام. مشيرا إلى أنه على الرغم من أن اليوان يواجه ضغوطا لانخفاض القيمة مقابل الدولار على المدى القصير، إلا أنه من المحتمل أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، ما سيخفف الضغط الهبوطي.

وتعد قمة جي بي مورجان العالمية للصين واحدة من أكبر الاجتماعات لقادة الأعمال في الصين وأكثرها تأثيرا، حيث تربط مجتمع الاستثمار العالمي بالسوق الصينية. وهذا العام هو العام الـ20 على التوالي الذي يشهد إقامة هذا الحدث.