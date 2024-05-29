رئيس الوزراء: إحالة مخالفات قانون حماية المنافسة إلى النيابة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإحالة مخالفات قانون حماية المنافسة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدبولي أهمية استمرار التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والجهات الرقابية المختلفة في الدولة لضمان تحقيق الانضباط في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على توافر السلع وتوازن أسعارها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة جهود الجهاز في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.

أكد مدبولي دعم الدولة لدور الجهاز، الذي تتزايد أهميته في المرحلة الراهنة، حيث تتطلب المزيد من الإجراءات لضبط الأسواق وحماية المنافسة، لمنع الممارسات السلبية التي تضر بالمناخ الاقتصادي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة على تحقيق هدف ضبط الأسواق، أخذا في الاعتبار الأعباء التي يتحملها المواطن خلال هذه الفترة، لاسيما فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي تمثل أولوية قصوى للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود ممتاز جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في ضبط الأسواق وحماية المنافسة، مشيرًا إلى “النجاحات” التي حققتها هذه الجهود في إحكام الرقابة على الأسواق، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

كما تناول رئيس الجهاز عدداً من ملفات العمل، مشيرًا إلى المخالفات التي رصدت خلال الفترة الماضية في عدة قطاعات اقتصادية، والإجراءات المتخذة حيالها. وأوضح أن الجهاز يتعاون مع جميع أجهزة الدولة لتنسيق الجهود في ضبط الأسواق.

وأضاف الدكتور محمود ممتاز أن جهود الجهاز في تطوير الأداء وتعزيز سياسات المنافسة ساهمت في نيل إشادات دولية وحصوله على عدة جوائز في هذا المجال.