نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: منظومة رقمية للأراضي الزراعية على مستوى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 02:08 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية وضع منظومة رقمية لجميع الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية لتتبع إنتاج المزارع والشركات المختلفة؛ بما يمكن من تطبيق أعلى معايير الجودة في الحاصلات الزراعية.

وأشار مدبولي، في اجتماع عقده مساء اليوم، إلى جهود جهاز مستقبل مصر في إعداد مقترح لإنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة بما يساعد على توحيد الجهود في هذا الصدد، خاصة أنه يمكن الاستفادة بالمنظومة المقترحة من جميع المؤسسات والجهات المعنية على مستوي الجمهورية.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء بأهمية أن تعمل المنظومة الرقمية المُقترحة بالتعاون مع أي أطر أخرى تطبقها جهات الدولة المختلفة.

ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن الوزارة لديها حصر كامل بالحيازات الزراعية عبر منظومة كارت الفلاح، لافتا إلى تسجيل 5.6 مليون حيازة، بما يغطي أغلب المساحات الزراعية القديمة.

ونوه القصير بأن المنظومة المطبقة بوزارة الزراعة تسهم في توفير جميع البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأشار الوزير إلى وجود بعض الأنظمة المطبقة على المستوى الدولي التي تتضمن حصر لخصائص التربة الزراعية، وهو ما استفادت وزارة الزراعة منه وطبقته عبر ما يسمى “خريطة التربة”، والتي تساعد على معرفة خصائص كل تربة وتحديد النوع الأمثل للسماد المستخدم بها وأحدث الأساليب الزراعية واجبة التطبيق.

ومن جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية أن تشمل المنظومة آلية تساعد على معرفة احتياجات المياه للأراضي الزراعية بهدف التخطيط الجيد لها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق ما بين الجهات المختلفة عبر تلك المنظومة المقترحة بما يساعد على حوكمة المنظومة.

وأشار وزير الري إلى عدد من المنظومات المطبقة داخل الوزارة، التي تساعد في جمع البيانات الخاصة باستهلاك المياه ورصد السيول.

واستعرض العقيد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مقترح حصر الأراضي الزراعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من جهات الدولة.

وتحدث عن مزايا إنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة، خاصًة فيما يتعلق بالمساعدة في رسم السياسات الزراعية من خلال ما يتم توفيره من بيانات.

وأوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أن المنظومة المقترحة تسهم في معالجة أي فجوة في البيانات المتاحة في المنظومات المختلفة المطبقة حاليًا، إلى جانب الحصر الدقيق لخريطة الحيازات الزراعية، ومعرفة مساحات المحاصيل الاستراتيجية والكميات الإنتاجية المتوقعة لكل محصول.

وأضاف أن المنظومة المقترحة تسهم أيضًا في تدقيق حسابات الأسمدة من واقع المنزرع في الحيازات الزراعية، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى التي توفرها المنظومة.

وعرض الدكتورمحمود فخر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، جهود الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة، في إنشاء منظومات للتحول الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان الربط بين تلك المنظومات كافة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أهمية هذه المنظومة المقترحة في مساعدة متخذ القرار على رسم سياسات زراعية أكثر فاعلية، من خلال توفير جميع البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على دعم التحول الرقمي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري بعقد جهاز مستقبل مصر اجتماعًا تنسيقيا بين الجهات المختلفة للنظر في كيفية التنسيق أو الربط ما بين المنظومات الزراعية المختلفة الموجودة حاليًا والمنظومة الجديدة المقترحة.