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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الوزراء: إنشاء منطقة «الأهلي كابيتال» الاستثمارية لدعم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 04:11 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس المجلس بالترخيص لشركة الأهلي للتنمية الصناعية “شركة مساهمة مصرية”، بإقامة منطقة استثمارية “الأهلي كابيتال” على مساحة نحو مليوني متر مربع، بالكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.
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وتُخصص هذه المنطقة لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، وتضم صناعات متوسطة وخفيفة، وأنشطة لوجستية وخدمية وتجارية وصناعات أمن غذائي.
وتلتزم الشركة بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال 8 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، وفق البرنامج الزمني المحدد، وذلك بغية إيجاد فرص عمل وتشغيل جديدة، وتمكين مزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة من العمل في مناطق صناعية.
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