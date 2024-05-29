مال وأعمال

الوزراء: إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع الحاصلات الزراعية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الوزراء: إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع الحاصلات الزراعية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 04:11 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار المجلس بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية “شركة مساهمة مصرية” على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

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ويأتي القرار بهدف إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية.

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ويستهدف المشروع تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، كما لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%.

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كما يستهدف المشروع تشغيل نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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