عاجل.. رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 06:14 مساءً - حمدي أحمد _ قرر مجلس الوزراء رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرش بداية من الشهر القادم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 1.25 جنيها ويباع بـ 5 قروش، وتتحمل الدولة 125 قرش لكل رغيف، أي 120 مليار جنيه تتحملها الدولة سنويا.

وأوضح مدبولي، أنه بعد رفع السعر إلى 20 قرش ستظل الدولة تتحمل 105 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ أكثر من 30 عام، والذي تضاعف فيها سعر الخبز عشرات المرات، وبالتالي الدولة تتحمل أعباء مالية متزايدة.

وأضاف أن كل ما تستهدفه الحكومة في هذا الشأن هو الترشيد قليلا من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم.

جدير بالذكر، أن حجم المستفيدين من منظومة الخبز المدعم وصل إلى 71 مليون مستفيد، فيما يستفيد نحو 62 مليون مواطن من منظومة التموين.