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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الدولة لا تخطط لإلغاء الدعم وستظل ملتزمة بدعم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 08:08 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إن الدولة ليست بصدد إلغاء الدعم وستظل ملتزمة بوجود الدعم في السلع الأساسية التي تمس المواطن، مشيرا إلى أن ما تفعله الدولة حاليا هو ترشيد الدعم للاستمرار في تقديمه وليس إلغاؤه.
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني هو السبيل لاستدامة الدعم، داعيا الخبراء والحوار الوطني للبدء في مناقشة وضع خطة الحكومة لكيفية التحول للدعم النقدي بدلا من العيني.
وأوضح مدبولي، أن الدعم النقدي ليس ثابتا وإنما يتغير بتغير معدل التضخم وبالتالي تستمر استفادة المواطن من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تصور كامل لهذا الدعم بنهاية العام الحالي وبداية تطبيقه فعليا في موازنة 2025/2026.
وتابع: “ملف الدعم ملف شائك ويلقى دائما عدم قبول من البعض، لكن في ظل الإصلاح الاقتصادي لابد من التعامل مع الملف حتى نستمر في تقديم الدعم للمواطن”.
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