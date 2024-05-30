في لينس تحصل على موافقة الرقابة المالية لتقديم خدمات إبرام…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 مايو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – حصلت شركة “في لينس – VLens” على موافقة هيئة الرقابة المالية على إدراجها في سجل شركات التعهيد لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها عمليات التحديد والتحقق والمصادقة، وعمليات التعرف على العميل، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.

وتتيح هذه الخطوة للشركات الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية، التي تشمل أنشطة: التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل بأنواعه، إمكانية إبرام العقود الرقمية – smart contract مع عملائها دون الحاجة إلى إمضاء العميل ورقيًا أو حضوره إلى مقر/ فرع مقدم الخدمة؛ مما يتيح لمقدمي الخدمات المالية غير المصرفية التوسع في جميع المحافظات دون الحاجة لوجود فروع في كل محافظة.

وقال محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة “في لينس” إن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم خدماتها الرقمية “خطوة مهمة نحو تحقيق الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكل فئات المجتمع”.

وأضاف: “ملتزمون بتقديم أفضل الحلول التقنية لدعم التحول الرقمي”، مؤكدا أن “أمن البيانات والامتثال للحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني تأتي على رأس أولوياتنا؛ مما يضمن أعلى مستوى من حماية البيانات”.

وتعمل “في لينس” بمجال التحقق الإلكتروني ومعرفة العميل (eKYC)، من خلال منصة متطورة بنيت داخليًا وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب بيان الشركة.

وتوفر الشركة حلولا مخصصة للتحقق من مجموعة واسعة من الوثائق، بدءًا من تخصيص واجهة المستخدم، وصولًا إلى التكيف مع أي أنظمة مستخدمة في إدارة العمليات، وفق البيان.

وأضاف: كما تقدم في لينس تقنية التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) المتقدمة، وتقنية مطابقة الوجه (Face Matching)، والتأكد من مؤشرات الوجود، والحيوية (Liveness check)؛ مما يضمن عمليات تحقق “فعالة” للعملاء في جميع أنحاء العالم بكفاءة ودقة، وبالتالي يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز الامتثال للمتطلبات القانونية.